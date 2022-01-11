Şahiner’e doğum günü sürprizi 

Mehmet Tahtasız ve beraberindeki Özsaçmacı ve Aylar, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in doğum gününü kutlayarak, sağlıklı, mutlu, başarılı bir yaşam temennisinde bulundu. Günün anısına Başkan Şahiner’e bir de hediye takdim edildi.

Şahiner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tahtasız, Özsaçmacı ve Aylar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

