Şahiner’e doğum günü sürprizi
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile birlikte Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret etti.
Sungurlu 11.01.2022, 19:47
18
Mehmet Tahtasız ve beraberindeki Özsaçmacı ve Aylar, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in doğum gününü kutlayarak, sağlıklı, mutlu, başarılı bir yaşam temennisinde bulundu. Günün anısına Başkan Şahiner’e bir de hediye takdim edildi.
Şahiner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tahtasız, Özsaçmacı ve Aylar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
7°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahce
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|20
|31
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Besiktas
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Goztepe
|20
|18
|17. Kasimpasa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragucu
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyupspor
|19
|35
|5. Bandirmaspor
|19
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keciorengucu
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|15. Menemenspor
|19
|22
|16. Altinordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balikesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham United
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11