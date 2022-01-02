Şahiner’den yılbaşı ikramı

Çorum'un Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, yılbaşı akşamı görevde bulunanlara tatlı ikramında bulundu.

Sosyal medya hesabından yılbaşını kutlayan Sungurlu Belediyesi Başkanı Şahiner, “Bu gece memleketimizin huzuru için çalışan Emniyet, jandarma, cezaevi, zabıta, itfaiye, sağlık ekipleri ve gazetecilere, tüm hemşehrilerim adına tatlı ikramında bulunduk. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

