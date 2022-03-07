Şahiner’den yeni başhekime kutlama

Başkan Şahiner beraberinde Başkan Yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan ve İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin ile birlikte Sungurlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Şahiner, yeni görevine başlayan Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İbrahim Adalı ve Hastane Müdürü Mehmet Temiz'e görevinde başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

