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Şahiner’den yardım kampanyası

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçede korona virüs sebebiyle maddi sıkıntı çeken, işsiz kalan vatandaşlara yardım kampanyası başlattı. 3 aylık maaşını bağışlayarak 200 koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazırlatan Başkan Şahiner, imkânı olan herkesi bu yardım kampanyasına destek için davet etti.

Şahiner’den yardım kampanyası

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçede korona virüs sebebiyle maddi sıkıntı çeken, işsiz kalan vatandaşlara yardım kampanyası başlattı. 3 aylık maaşını bağışlayarak 200 koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazırlatan Başkan Şahiner, imkânı olan herkesi bu yardım kampanyasına destek için davet etti.

02 Nisan 2020 Perşembe 17:57
Şahiner’den yardım kampanyası

Başkan Şahiner, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; ”Biz Türk milleti olarak tarih boyunca her zaman toplumsal yardımlaşmayı, işbirliğini, birlik ve beraberliği önemseyen ve başaran bir millet olmuşuzdur. Biz öyle bir milletiz ki gerektiğinde ekmeğimizi, aşımızı, evimizi, paylaşırız. İşte bu günde o günlerden biri.

Şahsım adına bağışladığım 3 aylık maaşım ile 200 koli hazırlatarak bir yardım kampanyası başlattık. Komşu hakkı ve paylaşmaya büyük önem veren Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslümanları kardeş olarak tarif ederken, birbirinin derdiyle dertlenmeyeni de hakiki mümin saymamıştır. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ hadisiyle de komşu hakkına ve dayanışmaya verdiği önemi vurgulamıştır. Biz de ilk olarak kendi şehrimizin insanlarını düşünmekle mükellefiz. Bu sebeple başlatmış olduğumuz kampanyamıza durumu elveren vatandaşlarımızın katılımıyla desteklerini bekliyoruz. Kampanyamıza katılmak isteyen vatandaşlarımızdan hazırlattıkları ‘yardım kolilerini’ alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Nakit yardımı kabul etmiyoruz. Organizasyonu oluşturacağımız ekip ile gerçekleştirerek, müracaata gerek kalmaksızın detaylı incelemeler arkadaşlarımız tarafından yapılacak, titizlikle yapılan çalışmalarımız sonucunda da ihtiyaç sahiplerini belirleyeceğiz. Vatandaşlarımız evden çıkmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, yardım kolilerini personelimiz aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştıracağız. Kampanyamıza destek olan hemşehrilerimizin de müsaadeleri durumunda sosyal medya hesaplarımızdan kendilerine teşekkürü bir borç biliriz. İnşallah en kısa zamanda bu zor günleri de hep birlikte el ele vererek en asgari sıkıntıyla atlarız” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 02.04.2020 19:02
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