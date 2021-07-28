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Şahiner’den tepki

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçedeki Kentpark’ın Belediye görevlilerince temizlenmesinden iki saat sonra tekrar kirletilmesine isyan ederek, Sungurlu halkını daha duyarlı olmaya davet etti.

Sungurlu 28.07.2021, 22:47
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Şahiner’den tepki

Başkan Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık 2 saat önce temizliği yapılan Kentpark’ın şimdiki halini sizlerle paylaşıyorum. 24 saat kesintisiz çalışan temizlik işleri personelimizin işini kolaylaştırmak hepimizin elinde. Sadece biraz daha duyarlı olmalıyız” dedi.
(Haber Merkezi)
 

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