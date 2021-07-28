Şahiner’den tepki

Başkan Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık 2 saat önce temizliği yapılan Kentpark’ın şimdiki halini sizlerle paylaşıyorum. 24 saat kesintisiz çalışan temizlik işleri personelimizin işini kolaylaştırmak hepimizin elinde. Sadece biraz daha duyarlı olmalıyız” dedi.

(Haber Merkezi)

