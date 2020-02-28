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Şahiner’den Pozan’a hayırlı olsun ziyareti

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Pozan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şahiner’den Pozan’a hayırlı olsun ziyareti

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Pozan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

28 Şubat 2020 Cuma 20:40
Şahiner’den Pozan’a hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette Başkan Şahiner, Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, meclis üyeleri Ali Keçelioğlu, İsmet Gülünay, Mesut Özsaray, Ömer Taştemur ve Tevfik Akyüz yer aldı.

Başkan Şahiner, ziyaretinde Başkan Pozan’a ve yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Pozan, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti. (Haber Merkezi) 'e, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

(Haber Merkezi)

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