Şahiner’den polise kutlama

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve beraberindeki emniyet mensuplarını makamında kabul etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Şahiner “Polislik zor bir görev. Canları pahasına bu vatanı ve milleti koruyorlar. Güven ve huzuru sağlamak için çalışıyorlar. Allah tüm polislerimize güç kuvvet versin. Ayrıca görevi başındaki tüm emniyet mensuplarına başarılar diliyor, vatanı ve milleti uğruna gözünü kırpmadan şehit düşen polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)