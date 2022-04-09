Şahiner’den polise kutlama
Sungurlu 09.04.2022, 11:02
22
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve beraberindeki emniyet mensuplarını makamında kabul etti.
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Şahiner “Polislik zor bir görev. Canları pahasına bu vatanı ve milleti koruyorlar. Güven ve huzuru sağlamak için çalışıyorlar. Allah tüm polislerimize güç kuvvet versin. Ayrıca görevi başındaki tüm emniyet mensuplarına başarılar diliyor, vatanı ve milleti uğruna gözünü kırpmadan şehit düşen polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
17°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Newcastle
|31
|34
|15. Brentford
|31
|33
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|31
|60
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22