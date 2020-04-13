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Şahiner’den polise jest

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Polis Haftası nedeniyle ilçede görev yapan emniyet mensupları için ikram çantası hazırlattı.

Şahiner’den polise jest

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Polis Haftası nedeniyle ilçede görev yapan emniyet mensupları için ikram çantası hazırlattı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 20:50
Şahiner’den polise jest

Ülkenin huzur ve güvenliği için özveriyle çalışan tüm emniyet mensuplarına teşekkür eden Başkan Şahiner; “Emniyet Teşkilatının kuruluş yıldönümünde ve polis günü olarak kutladığımız bu günde emniyet mensuplarımızı yalnız bırakmak istemedik. Gecelerini gündüzlerine katarak çalışan, canları pahasına bu kutsal mesleği yapan polislerimiz için ne yapsak azdır. Yine son günlerde ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durumda da sahada yine en önde onlar oluyor. Rabbim hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Bizde teşekkür etmek adına ufak bir ikramda bulunarak yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik” şeklinde konuştu.

Emniyet mensuplarının ikram çantaları Belediye Başkan Yardımcıları ve beraberindeki heyet tarafından dağıtıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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