Şahiner’den minik Alp’e büyük destek

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Şahiner, daha önce Sungurlulu Meva bebek için bir kampanya başlatıldığını hatırlatarak, bu kampanyanın mutlu sonla bittiğini, Meva bebeğin şuan Amerika'da tedavi olduğunu söyledi.

“İNANIYORUM”

Alp Sezgin bebek için de başlatılan yardım kampanyasının mutlu sonla biteceğine tüm kalbiyle inandığını vurgulayan Başkan Abdulkadir Şahiner, “Duyarlılığının ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Başlatılan iyilik hareketini destekliyor ve iyilik bulaşıcıdır diyoruz. Ayrıca iyilik yapan endorfin salgılar, mutluluk yayar etrafına. Yapacağımız iyilik bizleri mutlu edecek. Bu iyilik hareketi Alp bebeği de yaşatmış olacak. Tüm hemşehrilerimin destek vereceğine inanıyorum. Ailemize, anneye, babaya destek olacağız. Gerekli olan bu para toplanacak. Bundan hiç şüphem yok” dedi.

“İYİLİK BULAŞICIDIR”

Şahiner, “İyilik bulaşıcıdır, Alp bebek iyiliksever duyarlı insanlarımız sayesinde hayata tutunacaktır. Birçok insan için aslında küçük olan meblağlar Alp için çok önemli bir meblağ haline gelebilir. Küçük büyük demeden gerekli desteği sağlarsak bu başarıya ulaşacağımıza yürekten, kalpten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

MİNİK ALP’İN KAHRAMANI OLALIM

Çorum’da yaşayan hemşire Mustafa ile Sevilay Keskin çiftinin ilk çocukları olan 3 aylık Alp bebek için Çorum Valiliği’nin onayı ile başlatılan kampanyaya sizler de destek olabilirsiniz.

VALİLİK ONAYLI BAĞIŞ HESAPLARI:

ZİRAAT BANKASI / ALICI: ALPER FURKAN KESKİN

TR: TR58 0001 0090 1017 1251 9050 01

USD: TR31 0001 0090 1017 1251 9050 02

EURO: TR04 0001 0090 1017 1251 9050 03 Daha Azını Gör

(Volkan SINAYUÇ)

