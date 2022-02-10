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Şahiner’den hayat pahalılığı tepkisi: “Kimsenin yüzü gülmüyor”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, hayat pahalılığı nedeni insanların Türkiye’de alım gücünün tamamen tükenme noktasına geldiğini belirterek hükümete, ‘Bu halk bu eziyete bu cefaya layık mı?’ diye sordu.

Sungurlu 10.02.2022, 19:43
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Şahiner’den hayat pahalılığı tepkisi: “Kimsenin yüzü gülmüyor”

İktidar borazanlarının sürekli ülkeyi başka ülkelerle kıyaslayarak algı yaratmaya çalıştığını kaydeden Abdulkadir Şahiner,  “Yok dış güçlerin oyunuymuş, Amerika’da, Avrupa’da enflasyon nedeni ile insanlar çok zor durumdaymış. Türkiye, sağlam bir zeminde güvenle yoluna devam ediyormuş falanmış, filanmış. Bunların hepsi yalan! 
Millet geçim derdine düşmüş nefes alamıyor. Temel ihtiyaç, gıda fiyatları 3 katına çıktı, borsa gibi çıkmaya devam ediyor. Dolar her geçen gün katlanarak paramızı pul etti. Akaryakıta hemen hemen her gün zam gelir oldu. Gübre fiyatları el yakıyor, çiftçi perişan. Elektrik, doğalgaz zamları vatandaşı perişan etti, evler ısınamaz hale geldi. Çoluk çocuk kış günü donuyor” ifadelerini kullanarak,’ AKP bunların hepsini görüyor ama görmezden geliyor’ dedi.
Ülkede büyük bir geçim sıkıntısı problemi oluştuğunu belirten Şahiner, ‘Sokaktaki hiçbir vatandaşın yüzü gülmüyor! Mevcut iktidarın beceriksizliği yüzünden insanımız yokluk ve yoksulluğa mahkum oldu. Millet boğazının derdine düşmüş, faturalarla başa çıkamaz hale gelmiş, evlerde kombi yanmıyor, soba yanmıyor, 1 adet patlıcan 7 lira, biberin kilosu 30 lira olmuş, hükümete borazanlık yapanlar daha hala dış güç masalları anlatıyor” diye konuştu.
20 yıl önce ülkede huzur vardı, rahatlık vardı ve telefon da vardı esnaf, çiftçi ve işçi para kazanıyordu, geçim vardı” diyen Abdulkadir Şahiner yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi. “Sizin 20 yıllık iktidarınız döneminde camide yanlış anlayıp yoksulun tepesine binerek zengin ettiğiniz akrabalarınız var. Üçer, beşer maaş alan yakınlarınız ve hatta ihalelere, ranta doymayan 5’li çeteniz var.  Sizler ve koruyup kolladığınız yandaşlarınızın, akrabalarınızın çocukları Avrupalarda devletin bursları ile okurken, sözde zam yaptığınız ama daha cebine bile girmeden parası buharlaşan asgari ücretli bu gün, aidatını ödeyemediği için üniversiteye hazırlanan çocuğunu dershaneden almak zorunda kalıyor. Vebal büyük. Hesap büyük”
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, işçisi, emeklisi, esnafı, öğrencisi ile bu milletin beceriksiz ve liyakatsız kadrolara gereken cevabı sandıkta vereceğini belirterek, ‘Hesap günü yakın. İktidarda bunun farkında. Bürokrasisi, yargısı, yasaması iktidar emrine girmiş bir ülkede adalet tesis edilemez. Siyasi bir partinin emrine girerek parti propagandası yapan devlet adamları ‘Sözde devlet adamları’ ile ülke yönetilemez. En kısa zamanda ‘Erken Seçim’e gidilerek, devletin tüm yönetim kademelerine LİYAKATLI, ALLAH KORKUSU OLAN, HİÇ BİR DURUMDA ADALETTEN SAPMAYAN, ÇALMAYAN, ÇALDIRMAYAN devletine ve milletine bağlı kadrolar getirilmelidir. Türk Milleti, gerekeni sandıkta mutlaka yapacaktır” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
 

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