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Şahiner’den Basın Bayramı mesajı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlayarak basının önemine dikkat çekti.

Sungurlu 24.07.2020, 20:00
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Şahiner’den Basın Bayramı mesajı

Başkan Şahiner, ülkenin gelişimi, halkın bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetin oluşturulmasında basın sektörünün katkılarının yadsınamaz olduğunu kaydederek, "Tarafsız, objektif ifade etme ve haber alma özgürlüğü anlayışıyla etik kurallar içerisinde gazetecilik mesleğini yürüterek ilimizin ve ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkı sunan yerel basınımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım. Kamu hizmeti niteliğinde yürüttükleri görevlerinin hassasiyetiyle bundan sonra da ilçemize ve ilimize önemli katkılar sunmalarını diler, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.(Haber Merkezi)

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