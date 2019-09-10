Şahiner’den aşure mesajı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Aşure Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Aşure Günü’nün Müslümanlar tarafından çok önemli olduğuna değinen Belediye Başkanı Şahiner mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim’de kıymet verilen dört aydan biridir. Peygamber efendimiz (SAV) Muharrem ayının değerini anlatmak için ondan ‘Allah’ın ayı’ diye söz etmiştir. Hadis-i Şerifte Muharrem ayı için; ‘Allah’ın ayı’ denilmesi bu ayın şerefine işaret içindir. Bu ayın en kıymetli günü de Aşure Günü’dür. Allah, birçok duayı Aşure Günü kabul etmiştir. Peygamber efendimiz yine bir hadisi şerifinde; ‘Aşûre Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahu Teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir’ buyuruyor. Aşure Günü’nün ruhunda kardeşliğin, birliğin, sevginin, anlayışın ve hoşgörünün anlamı saklıdır. Bugün bu ruhtan feyiz alarak bütün bir ömrü hayır ve güzellikler içinde geçirmek için çokça dua edilmesi gereken bir gündür. Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın.

Bu vesileyle bütün İslam âleminin Aşure Günü’nü tebrik ediyor, başta Hz. Hüseyin olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” (Haber Merkezi)