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Şahiner’den 1 Mayıs mesajı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

01 Mayıs 2020 Cuma 11:26
Şahiner’den 1 Mayıs mesajı

İşçi ve emekçilerin, ülkenin kalkınması, istikrar içinde gelişip büyümesi yolunda büyük roller üstlendiğini kaydeden Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkenin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan emekçilerin gururla idrak ettiği bu günün barış ve huzur içinde kutlanmasını temenni etti.
Alın teri ve emeğin en yüce değer olduğunu söyleyen Şahiner, “Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Her türlü şartta emek veren işçi kardeşlerimizin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Hayatımızın her anında ve adımında katkısı bulunan ve toplum hayatımızda önemli bir yere sahip olarak görevlerini yürüten işçi emeklileri, kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerimin gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 01.05.2020 11:47
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