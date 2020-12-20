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Şahiner, Yavaş’ı ziyaret etti

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner bu kez de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Sungurlu 20.12.2020, 19:22
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Şahiner, Yavaş’ı ziyaret etti

Başkan Şahiner, üst üste yaptığı ziyaretlerin ardından sosyal medya üzerinden “Kazanan Sungurlu olacak” sloganı ile yaptığı paylaşımlarla ilçenin önümüzdeki dönemlerde projelere doyacağının sinyallerini verdi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek görüşmelerde bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da ziyaret etti.

Şahiner, CHP Genel Merkez ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu’na belediyenin çalışmaları hakkında bilgi vererek “Millet İttifakı Belediyeleri olarak ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” paylaşımını yapmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş’ı da makamında ziyaret eden Şahiner, bir süre sohbet ederek ilçenin sorun ve taleplerini iletti. Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ağabeyim Mansur Yavaş'ı ziyaret edip, ilçemizin taleplerini ilettim. İnşallah en kısa zamanda birbirinden güzel projelerimizi hayata geçireceğiz. Kazanan Sungurlu olacak” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

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