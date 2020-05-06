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Şahiner, yardım talebini geri çevirmedi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kendisinden Çavuş köyünde oturan teyzesi için yardım isteyen yurttaşın isteğini geri çevirmedi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:53
Şahiner, yardım talebini geri çevirmedi

Çavuş köyünde ikamet etmekte olan Nazire teyzenin yeğeni, Başkan Şahiner'e sosyal medyadan ulaşarak teyzesinin hasta olduğunu kendilerinin salgından dolayı gelemediklerini söyledi ve yardım istedi. Nazire teyzenin hasta ve yalnız olduğunu öğrenen Başkan Şahiner, gerekli talimatları vererek Nazire teyzeye yardımcı olunmasını istedi.

Çavuş köyüne giderek Nazire teyze ile ilgilenen Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, “Sayın başkanımız bizi arayarak teyzemizle ilgilenmemizi istedi. Biz de teyzemizi evinden alarak hastaneye götürdük. Gerekli tetkiklerini yaptırdık. Şükürler olsun ki Nazire teyzemizin genel sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. İlaçlarını temin ederek tekrar evine bıraktık. Teyzemizin çocukları şehir dışında olduğu için yasaklar sebebiyle gelememişler. Teyzemizi evinden aldığımız ilk andan tekrar bıraktığımız son ana kadar tüm korona virüs tedbirlerine dikkat ettiğimizi de belirtmek isterim. Bu süreçte mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Çıkmak zorunda kaldığımız durumlarda ise lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim” dedi. (Haber Merkezi)

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