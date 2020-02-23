Şahiner ve Öztaş’tan İYİ Parti’ye kutlama

Başkan Şahiner’e ziyarette Başkan Yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan da eşlik etti. Ziyarette, İYİ Parti İlçe Başkanı seçilen Dursun Kanmış ve ilçe yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Şahiner, İYİ Parti’nin baskı ve iftiralara asla ve asla boyun eğmeyeceğini sözlerine ekledi.

ÖZTAŞ DA KUTLADI

Öte yandan Sungurlulu hayırsever işadamı Haydar Ali Öztaş da İYİ Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, yeni seçilen Başkan Dursun Kanmış’a ve yönetimine yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Öztaş, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ile bir süre görüştü.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İYİ Parti İlçe Başkanı Dursun Kanmış’ta, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e, Başkan yardımcılarına, meclis üyelerine ve Sungurlulu hayırsever işadamı Haydar Ali Öztaş’a teşekkür etti. (Volkan SINAYUÇ) i, barış içinde yaşanası bir dünya özlemi, çağdaş, sosyal bir hukuk devleti gibi yönetilen, özgür, demokratik bir Türkiye umuduyla sizleri mücadeleye çağırıyorum. İl başkanlığına yeniden aday olmayacak olmam politik mücadelemize ara verdiğimiz anlamına gelmeyecektir. AKP rejiminin sonlandırılması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında cumhuriyet aydınlanmasının sürdürülmesi yolunda CHP iktidarı için bir cumhuriyet neferi olarak aralıksız çalışmaya devam edeceğim. Eşit, adil, özgür bir dünyada ve güneşli, güzel, aydınlık yarınlarda buluşmak dileğiyle.” (Taner ŞİMŞEK)