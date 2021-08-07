Şahiner, 'Vatanını bırakıp kaçanda namus olmaz'

'Vatanını bırakıp kaçan da namus olmaz' diyen Şahiner, 'Bunlar sözde vatanlarından kaçarlarken namuslarını da vatanları gibi geride bırakarak geldiler. Bunların Türkiye'ye hayrı dokunmaz' dedi.

Belediye olarak geçmişte Sungurlu'ya Suriyeli kabul edilmediği için AKP'lilerin dönemin kaymakamına türlü şikayetler götürdüğünü ifade eden Başkan Şahiner, 'Kaymakam da bu şikayetleri dikkate alarak, sürekli hakkımızda soruşturma açtı. O gün de söyledim, şimdide söylüyorum; “Bunlar, vatanını ve namusunu bırakıp Türkiye'ye kaçtılar. Vatanı olmayanın namusu da olmaz. Bunların Türkiye'ye hayrı dokunmaz' dedi.

“10 YIL SONRA BİZ

SIĞINMACI OLURUZ”

Başkan Şahiner, Suriyelilerde nüfus planlaması diye bir şey olmadığını belirterek, 'Bakıyoruz bir evde 9 çocuk var bir de karnında 10. Bunlar daha çocukken bizim çocuklarımıza musallat olup dövüyorlar. Çocuklarımız oyun çağında mahallelerde rahat hareket edemez hale geldiler. Biz bu durumun farkına varınca ilçeden çıkarttık bunları. Çıkarttık ama Suriyeli severlerin eleştirilerinden kurtulamadık. Madem çok seviyorsunuz alın yanınıza birer aile bakın kardeşlerinize. Hatta bunların yanında belediye olarak bir Afgan'da eşantiyon olarak biz verelim” dedi.

Yattığın yerden sığınmacı edebiyatı yapmak kolay diyen Şahiner, “Bu gün benim ilçemin mahallelerinde benim halkımın çocuklarına musallat olan Suriyeliler, 10 yıl sonra benim vatanımda beni istemeyecekler. Kimse kusura bakmasın ben böyle bir şeye müsaade etmeyeceğim' dedi.

KENDİ MEMLEKETİNE FAYDASI

OLMAYANIN BURADA NE İŞİ VAR?

'Nerede bir asalak, işe yaramaz adam varsa doldurdular Cennet Vatana' ifadelerini kullanan Şahiner, 'Ne kadar kanun kaçağı varsa Ortadoğu çöplüğünde, Türkiye'ye dolduruldu. Bırakın turizm bölgelerini, sahilleri Ankara'nın göbeğinde elini kolunu sallayarak geziyorlar. Çok uzağa bakmaya gerek yok. Bakın Alaca ilçemize, bakın Çorum'a, önceleri sokaklarda Suriyeli görüyorduk, şimdi Afgan'lar türedi. Kendi vatanını, namusunu satan sözde bu istilacıların ne Çorum'a nede ülkeme hiç bir faydası olmaz. Faydalı adam ülkesinden neden kaçsın. Bunlar kimdir? Dünya çok büyük, buna rağmen neden özellikle Türkiye'ye geliyorlar? Tüm vatandaşlarımızın kafasında bu sorular geziyor.

Kendi huzursuzluklarını bizim ülkemize de taşıyorlar. Yarın neler olacak kim kestirebilir. Bu nedenle Bir an önce bunlardan kurtulmamız gerek. Buradan, dünyanın merkezinden Sungurlu’dan AKP Genel Başkanı'na sesleniyorum. Bu milletin kaderi ve genleri ile oynamayın. Bir de kendi insanı işsiz ve açken ucuz iş potansiyeli fırsatçılığı yapmayın, Bunları kullanan zihniyeti de kınıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Şahiner, Suriyeliler konusundaki tutumunun değişmediğini ifade ederek, “Dün ne dediksek bu günde noktasına kadar arkasındayız. Türk milleti ateştir. Ateşle oyun olmaz. Bu millet kendisine yapılan hiçbir kötülüğü de iyiliği de unutmaz” dedi.

