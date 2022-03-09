Şahiner: “Üreten kadınları görmek bizi mutlu ediyor”
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti.
Sungurlu 09.03.2022, 22:54
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Başkan Şahiner, eşi Vildan Şahiner ve Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce ile birlikte Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Havva Özata ve çalışan kadınlarla sohbet eden Başkan Şahiner, günlerini de kutladı.
Abdulkadir Şahiner, ziyarette “Hayatımızın her noktasında çalışan ve üreten fedakar kadınlarımızı görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ayrıca Belediye bünyesinde çalışan mesai arkadaşı kadınları da makamında ağırlayarak günlerini karanfil vererek kutladı. Başkan Şahiner ilçe genelinde üretime katkı sağlayan kadınları da ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamayı ihmal etmedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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