Şahiner telefonla personelin bayramını kutladı

Bayramlaşma programına Belediye Başkan Vekili Bahri Sezen, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, Sungurlu İYİ Parti İlçe Başkanı Fazlı Koçak, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Yılmaz ve Mükremin Dağaşan,Belediye Meclis Üyeleri,Belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, doktorunun uygun görmemesi nedeniyle programa telefonla görüntülü arama yaparak katılım sağladı. Vatandaşların ve personelin bayramını kutlayan Başkan Şahiner, katılan herkese teşekkür ederek, bayramdan sonra aralarına katılacağını ve birlikte yapacak çok işlerinin olduğunu belirtti.