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Şahiner telefonla personelin bayramını kutladı

Bypass ameliyatı sonrasında doktorların istirahat etmesini istediği Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, belediye personelini telefonla arayıp bayramını kutladı.

Şahiner telefonla personelin bayramını kutladı

Bypass ameliyatı sonrasında doktorların istirahat etmesini istediği Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, belediye personelini telefonla arayıp bayramını kutladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:49
Şahiner telefonla personelin bayramını kutladı

Bayramlaşma programına Belediye Başkan Vekili Bahri Sezen, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, Sungurlu İYİ Parti İlçe Başkanı Fazlı Koçak, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Yılmaz ve Mükremin Dağaşan,Belediye Meclis Üyeleri,Belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, doktorunun uygun görmemesi nedeniyle programa telefonla görüntülü arama yaparak katılım sağladı. Vatandaşların ve personelin bayramını kutlayan Başkan Şahiner, katılan herkese teşekkür ederek, bayramdan sonra aralarına katılacağını ve birlikte yapacak çok işlerinin olduğunu belirtti.

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