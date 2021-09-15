Şahiner: “Su rezervleri tükenme noktasında”

Sungurlu’da altyapı ömrünü doldurdu diyen Başkan Şahiner, “Türkiye’nin hiçbir il ve ilçesinde aspest borularla su verilmiyor ancak Sungurlu’da 50 yıldır bu borularla su verilmeye devam ediyor. Günde 12-13 arıza oluyor. Su kesintisi yapılmıyor. Arızalardan kaynaklı sıkıntı oluyor” dedi.

“REZERVLER TÜKENME NOKTASINA GELDİ”

İlçemizde su sıkıntısı olmasın diye aylardır gece gündüz ekibimizle birlikte sahada çalışma yaparak yeni kuyular açıyoruz diyen Başkan Şahiner, “Ayrıca yıllardır hiç el atılmamış mevcut kuyularımızı yenileme çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

Altyapı ömrünü tamamladığı için %70’in yeraltında kaçağa gittiğini söyleyen Başkan Şahiner, ayrıca kaynak sularının azalması ve yeraltı sularının ciddi manada çekilmesi nedeniyle su kuyularındaki rezervlerin de tükenme noktasına geldiğini söyledi.

Altyapının değişmesi için 2 yıl önce proje çizilip İller Bankası’na verildiğini söyleyen Başkan Şahiner, “Projenin miktarı 100 milyon civarında. Ama hala ses soluk yok. Bu boruların biran önce değişmesi gerekiyor. Yoksa 2-3 seneye kadar tüm Sungurlu ellerinde damacanalarla su taşıyacak hale gelecek” diye konuştu.

Bu konuda Milletvekilleri ve İller Bankası ile görüşme halinde olduklarını söyleyen Başkan Şahiner, proje ihalesinin bu sene yapılması gerektiğini, yoksa yüksek yerlerde su sıkıntısı yaşanmaya devam edeceğini belirtti.

“KAÇAK SUYA GEÇİT YOK”

“Hala suyun birçok yerde bahçe sulaması için kaçak olarak kullanıldığı duyumları alıyoruz” diyen Başkan Şahiner, “Bu sorunun üzerine ısrarla gitmeye devam edeceğiz. Yeni ekipler oluşturularak Sungurlu Belediyesinden su alan her yer taranacak. Her yer sürekli olarak kontrol altında tutulacak. Vatandaşlarımızın da hassasiyet göstermesi gerekiyor. Kaçak su kullanımının belediyemize bildirilmesi lazım. Çünkü bu sular, kamunun hakkıdır, kul hakkıdır.

Bunun hem maddi olarak cezası ağır hem de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Vatandaşlarımızın bu konuda mutlaka duyarlı ve bilinçli olması lazım.”

“Diğ Çayı Barajı’nın da biran önce tamamlanıp, Sungurlu’ya içme suyunun verilmesi gerekiyor” diyen Başkan Şahiner, bu konuda Milletvekillerinden yardım talep etti. (Haber Merkezi)

