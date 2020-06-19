Şahiner öğrencilere başarı diledi

Çocuklarımızın ülkemizin geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Şahiner, “Değerli öğrencilerimiz! Unutmayınız ki sizler ülkemizin geleceğini yönlendireceksiniz. Sizlerin başarısı, ülkemizin gelecekte aydınlığına açılan kapıları olacaktır. Bizler sizlerin geleceğine katkı yapmakla kendimizi sorumlu hissediyoruz. Zira eğitimin telafisi yoktur. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız dünya standartlarında bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Bu noktada yapmış olduğumuz çalışmalarımızla öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

Öğrencilerimizden isteğimiz, giriş ve çıkışlarda sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmalarıdır. Sağlıklı ve mutlu bir gelecek için her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak ister, tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dilerim” dedi. (Haber Merkezi)