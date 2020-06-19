Şahiner öğrencilere başarı diledi
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Çocuklarımızın ülkemizin geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Şahiner, “Değerli öğrencilerimiz! Unutmayınız ki sizler ülkemizin geleceğini yönlendireceksiniz. Sizlerin başarısı, ülkemizin gelecekte aydınlığına açılan kapıları olacaktır. Bizler sizlerin geleceğine katkı yapmakla kendimizi sorumlu hissediyoruz. Zira eğitimin telafisi yoktur. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız dünya standartlarında bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Bu noktada yapmış olduğumuz çalışmalarımızla öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.
Öğrencilerimizden isteğimiz, giriş ve çıkışlarda sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmalarıdır. Sağlıklı ve mutlu bir gelecek için her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak ister, tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dilerim” dedi. (Haber Merkezi)
|İmsak
|03:04
|Güneş
|05:02
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:46
|Akşam
|20:21
|Yatsı
|22:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|27
|56
|3. Sivasspor
|27
|52
|4. Galatasaray
|27
|50
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Gaziantep FK
|27
|33
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Denizlispor
|27
|31
|12. Gençlerbirliği
|27
|31
|13. Kasımpaşa
|27
|29
|14. Çaykur Rizespor
|27
|28
|15. Konyaspor
|27
|26
|16. Malatyaspor
|27
|25
|17. Ankaragücü
|27
|24
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Sheffield United
|29
|44
|7. Wolverhampton
|29
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|29
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|29
|26
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|64
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Sevilla
|29
|51
|4. Atletico Madrid
|29
|49
|5. Getafe
|29
|47
|6. Real Sociedad
|29
|47
|7. Villarreal
|29
|44
|8. Valencia
|29
|43
|9. Granada
|29
|42
|10. Athletic Bilbao
|29
|39
|11. Levante
|29
|35
|12. Deportivo Alaves
|29
|35
|13. Osasuna
|29
|35
|14. Real Betis
|29
|34
|15. Real Valladolid
|29
|33
|16. Eibar
|29
|28
|17. Celta de Vigo
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|25
|19. Espanyol
|29
|24
|20. Leganés
|29
|23