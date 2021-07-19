Şahiner Kurban Bayramı'nı kutladı

Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını söyleyen Başkan Şahiner mesajında şu görüşlere yer verdi: “Öncelikle bu önemli ve anlamlı günlerin Sungurlumuz, ülkemiz, Türk-İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor; daha nice bayramlara sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmayı Yüce Rabbimizden temenni ediyorum.

Bayramlar, toplumda karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, kardeşçe kucaklaştıran, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren müstesna günlerdir. İnsanı insan yapan değerlerin ve erdemlerin yoğun olarak yaşandığı günler olan bayramlar, toplumsal hayatımız açısından da çok büyük bir öneme ve değere sahiptir. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve Türk-İslam aleminin bayramını en kalbi duygularla kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

