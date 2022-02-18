Şahiner, İyi Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti

Başkan Şahiner, beraberinde İYİ parti Sungurlu İlçe Başkanı Dursun Kanmış ve Avukat Hakan Tekercioğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan yardımcıları Koray Aydın ve Şenol Sunat ile görüştü.

Başkan Şahiner yaptığı açıklamada, “Teşkilat Başkanımız Sayın Koray Aydın beyi ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Şenol Sunat hanımefendiyi ziyaret ederek, ilçemiz ve partimiz ile ilgili istişareler gerçekleştirdik. Misafirperverliklerinden dolayı Kıymetli Genel Başkan Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



(Uğur GÖRKEM)

