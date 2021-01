Şahiner, işyeri kapalı olan esnafa sahip çıktı

Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı ile bir süredir istişarede bulunan Sungurlu Belediyesi Başkanı Şahiner, belediye hizmet binamızda bulunan kültür merkezinde esnafla yaptığı toplantıda müjdeyi verdi.

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle iş yerleri kapalı olan kıraathane, çay ocağı ve internet kafe işletmecilerinin her birinin hesabına biner TL lira yatacağının müjdesini veren Şahiner; “Maalesef küresel anlamda yaşanılan korona virüs salgınından ilçe esnaflarımızda büyük zararlar gördü. Bu salgın sağlığımızı tehdit ettiği kadar ekonomimizi tehdit ediyor. Tedbirler kapsamında işletmeleri kapatılan işletme sahiplerinin yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Bizde üzerimize düşeni yapmak için Erdal başkanımla konuştuk. Her birinizin hesabına şu an itibariyle bin lira geçti. Birlik beraberliğimizi ortaya koyma günü bugündür. Biz birbirimize sahip çıkmazsak eğer kimse bize sahip çıkmaz. Sungurlu olarak biz her zaman birbirimizin zor zamanında yanında olmayı bildik. Bugünde bir nebzede olsun sizi ferahlatması adına bu desteği sağlamaya karar verdik. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz de ve tüm dünya da bu salgın son bulur ve sizlerde işlerinizin başına dönersiniz. Bu para sizin paranız. Annenizin ak sütü gibi helal. Gönül rahatlığıyla güle güle harcayın” dedi.

Esnaf adına Şahiner'e teşekkür eden Kolaylı ise: “Zor zamanında esnaf kardeşlerimizi yine yalnız bırakmadınız. Süreç olarak zor bir süreçten geçiyoruz doğru ancak iş yeri kapalı olan esnaf arkadaşlarımız çok daha zor bir süreçten geçiyor. Bir çok belediye ve kurum sizi örnek almalı. İlçe belediyesi olmanıza rağmen il belediyelerinden fazla miktarda destek sağlarken anında da hesaba geçtiniz. Her zamanki gibi varlığınızı, desteğinizi ve farkınızı hissettik. Allah razı olsun” diye konuştu

