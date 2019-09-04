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Şahiner'e geçmiş olsun ziyareti

Sungurlu Mal Müdürlüğü’ne tekrar atanan ve önceki günlerde ilçeye gelerek görevine başlayan Türkay Odabaş ve Sungurlu Tapu Müdürü Ahmet Memiş, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundular.

Şahiner'e geçmiş olsun ziyareti

Sungurlu Mal Müdürlüğü’ne tekrar atanan ve önceki günlerde ilçeye gelerek görevine başlayan Türkay Odabaş ve Sungurlu Tapu Müdürü Ahmet Memiş, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundular.

04 Eylül 2019 Çarşamba 22:30
Şahiner'e geçmiş olsun ziyareti

Sungurlu Mal Müdürlüğü’ne tekrar atanan ve önceki günlerde ilçeye gelerek görevine başlayan Türkay Odabaş ve Sungurlu Tapu Müdürü Ahmet Memiş, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundular.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahiner, Odabaş ve Memiş’e teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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