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Şahiner, Din Görevlileri Haftasını kutladı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Camiler ve din görevlileri haftasını kutladı.

Şahiner, Din Görevlileri Haftasını kutladı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Camiler ve din görevlileri haftasını kutladı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 18:50
Şahiner, Din Görevlileri Haftasını kutladı

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, her yıl 1 – 7 Ekim tarihleri arasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın kutlandığını hatırlattı.

Kelime manası olarak toplanma yeri anlamına gelen camilerin insanı manevi huzura kavuşturmanın yanında, dini ve milli değerlerimizin, vatan ve aile sevgisinin, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği kutsal mekanlar olduğunu söyleyen Şahiner; “Din görevlilerimiz de aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkımızın aydınlatılması, dinimizin en doğru şekilde yaşanması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde önemli bir görev üstlenmişlerdir. Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutluyor, gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tüm din görevlilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

(Bülent USLU)

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