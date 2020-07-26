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Şahiner, DEVA Partisi’ni ağırladı

Demokrasi ve Atılım Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, parti il kurucu üyelerinden Mustafa Özateş ve Avukat Halil Afşar, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret etti.

Sungurlu 26.07.2020, 19:15
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Şahiner, DEVA Partisi’ni ağırladı

Başkan Şahiner, nezaket ziyaretinde bulunan misafirlerine teşekkür ederek, memnuniyetini belirtti. Yeni kurulan parti teşkilat yapısı için başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

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