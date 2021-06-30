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Şahiner'den esnaf ziyareti

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, esnaf ziyareti gerçekleştirerek, “hayırlı işler” dileklerinde bulundu.

Sungurlu 30.06.2021, 22:59
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Şahiner'den esnaf ziyareti

Başkan Şahiner'e, esnaf ziyaretleri sırasında Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Bahri Sezen de eşlik eti.
Ziyaretleri sırasında esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Şahiner, sıcak karşılamaları, güler yüzleri ve iyi niyetli temennileri için teşekkür etti.
Başkan Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Belediye Başkan Yardımcılarımız Bahri Sezen ve Sakine Sariyüce ile birlikte esnaflarımızı ziyaret edip hayırlı işler diledik. Ziyaretimiz esnasında karşılaştığımız hemşerilerimizin güzel temennileri de bizleri bir hayli mutlu etti” dedi. (Haber Merkezi) 

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