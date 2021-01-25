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Şahiner bir engelli çocuğu sevindirdi

 Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, tekerlekli sandalyesi olmadığı için her gün annesinin sırtında okula gitmek zorunda kalan bir engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılaşarak sevindirdi.

Sungurlu 25.01.2021, 19:25
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Şahiner bir engelli çocuğu sevindirdi

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şahiner, “Mardinli yavrumuzun durumunu bir dostumuz bildirmişti bana. Okulu ile evinin arası beş yüz metre imiş. Her gün annesinin sırtında gidermiş okumaya. Artık evinden kendi çıkıyor, okuluna gidiyor, hatta doyasıya oynuyor. İlçemde yaşayan 32 bin hemşehrim adına gönderdim bu hediyeyi. Bugün de vicdanımız rahat uyuyabiliriz, Elhamdülillah” dedi.
Başkan Şahiner'in paylaşımın ardından İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da bir paylaşım yaptı. Özsaçmacı, "Gariplerin, hele yoksul gariplerin, dillerinden çok, gözleriyle konuştuklarını iyi biliriz. Sungurlu’nun belediye başkanı olsa da tüm ülkeye gücümüzle ulaşırız. İyiler Her Yerde İyidir !" diye konuştu.
(Haber Merkezi)
 

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