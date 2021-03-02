Şahiner, Akşener’le görüştü, Sungurlu için destek istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partinin üst düzey yetkilileri ile görüşen Başkan Şahiner, Sungurlu için destek istedi.



Şahiner, yaptığı açıklamada, “Genel Başkan Meral Akşener, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Program sonrası Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi ile birlikte Sungurlu'muza yapacağımız yatırımlar hakkında sohbet ettik. Desteklerini hiç bir zaman eksik etmeyen Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Şahiner, programın ardından Belediye Başkanları ile birlikte Genel Başkan Meral Akşener’i makamında ziyaret ederek çalışmaları değerlendirdi.

(Haber Merkezi)

