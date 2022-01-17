Şahiner, Akşener’in toplantısına katıldı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Partili diğer belediye başkanları ile birlikte İYİ Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Başkan Abdulkadir Şahiner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İYİ Parti Belediye Başkanlarımız ile birlikte Genel Merkezimizde, Genel Başkanımız Meral Akşener ve Genel Başkan Yardımcımız Metin Ergün ile birlikte istişare toplantısı yapıp, çalışmalarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk” görüşüne yer verdi.

MERAL AKŞENER SELAM SÖYLEDİ

İstişare toplantısında Genel Başkan Meral Akşener’in Sungurlululara selamını yolladığını söyleyen Şahiner, “Yakın ilgilerinden dolayı Sayın Genel Başkanımıza ve Genel Merkez yetkililerimize teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızın Sungurlulu hemşehrilerimize selamı var” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

