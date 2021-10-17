Şahiner, Akşener’in programına katıldı
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Tokat’ın Zile ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Sungurlu 17.10.2021, 18:47
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Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, İYİ Parti Lideri Akşener’in iki gün boyunca Tokat ve ilçelerinde büyük bir ilgiyle karşılandığını dile getirerek partilerinin yapılacak ilk seçimde büyük bir oy alacağını söyledi.
Tokat’ta yapılan ziyaretlerle ilgili sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Şahiner, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 'in Zile esnaf ziyaret programına katıldık. Esnaf ziyareti sonrası Belediye Başkanı Değerli dostum Şükrü Sargın'ı makamında ziyaret ettik. Misafirperverliklerinden dolayı Zileli hemşehrilerime ve Şükrü kardeşime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
(Volkan SINAYUÇ)
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