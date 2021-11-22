Şahiner, Akşener’in Denizli mitingine iştirak etti

Çorum’un Sungurlu İlçesi Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti’nin önceki gün Denizli’de düzenlediği ve binlerce kişinin katıldığı mitinge iştirak etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli mitingine katılım yoğun oldu. Mitingde yer alan İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de coşkuya ortak oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Denizli mitingini değerlendiren Şahiner, “Güneş Denizli'den doğuyor. Başbakanımız Sayın Meral Akşener alanlara sığmayan milletimize hitap ediyor” ifadelerini kullandı.



(Volkan SINAYUÇ)

