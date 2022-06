Şahiner: “Ahlatcı Holding’in fabrika yatırımına her türlü desteğe hazırız”

Çorum adına bu sevindirici haber üzerine bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Sungurlu Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Bin 200 kişinin istihdam edileceği fabrikaların ilimiz sanayii için önemine değinen Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, yılda bin 500 ton olarak yapılacak barut üretiminin yüzde 60’ının ihraç edilecek olmasının da ülke ekonomisi ile cari açığa önemli katkılar sağlayacağını hatırlattı.

İşadamı Ahmet Ahlatcı’nın Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nden yer talep ettiklerini dile getirerek yer bulamamaları halinde fabrikaları Sungurlu OSB'ye kurmayı düşündüklerini söylemesinin ilçeleri için önemli bir gelişme olduğunu belirten Başkan Şahiner, yatırımın ilçelerine yapılmasını, yapıldığı takdirde Sungurlu Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Sungurlu Ticaret Odası Başkanlığı döneminde Sungurlu OSB’nin gelişmesi için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Abdulkadir Şahiner, işadamı Ahmet Ahlatcı’nın Türkiye’nin ve Çorum’un büyük değerlerinden biri olduğunu, halkın içinden olan, Çorum için uğraşan ve bütün Çorum için çalışan bir kişi olduğunu vurguladı.

Başkan Şahiner, Ahmet Ahlatcı’nın bu büyük yatırımı Sungurlu’ya yapmasını dilediklerini söyleyerek, “Bizde Sungurlu Belediyesi olarak kendisine her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)