Flaş HaberÇorum'da keneden ölüm
Sağlıklı yaşam için yürüdüler
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Fatih Ortaokulu tarafından organize edilen sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.
Sungurlu 15.05.2022, 18:44
11
İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı’nda son bulurken, öğrenciler çeşitli pankartlar açarak obeziteye dikkat çektiler. Yürüyüş sonunda İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Atatürk Meydanı’nda stant kurdu. Stantta çölyak günü, astım ve hipertansiyon günleri ile ilgili vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak tansiyon ve kilo ölçümleri yapıldı.
Etkinlik çerçevesinde ayrıca KKKA hastalığı hakkında broşürler de verilerek vatandaşlar bilgilendirildi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|65
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Beşiktaş
|37
|58
|6. Alanyaspor
|37
|59
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Hatayspor
|37
|51
|11. Kasımpaşa
|37
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|44
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|36
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Crystal Palace
|36
|45
|12. Aston Villa
|36
|44
|13. Brentford
|37
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|36
|39
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|84
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Atletico Madrid
|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|36
|59
|7. Villarreal
|36
|56
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|36
|47
|10. Valencia
|37
|45
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|36
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Elche
|36
|39
|15. Getafe
|36
|38
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|36
|35
|18. Mallorca
|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
|20. Levante
|36
|29