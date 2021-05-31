Sağlık çalışanları anısına fidanlar toprakla buluştu

Korona virüs salgın sürecinde eğitim hayatlarına uzaktan eğitimle devam eden Sungurlu Meslek Yüksek Okulu çocuk gelişimi bölümü öğrencileri, okul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gökhan Boduroğlu koordinatörlüğünde bulundukları il ve ilçelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak yüzlerce fidanı sağlıklı bir gelecek oluşması amacıyla salgınla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına toprakla buluşturdu.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu kampüsünde etkinliğe katılım sağlayan okul müdürü Dr. Öğretim Üyesi Buğra Bağcı, "Ülkemizin dört bir yanında öğrencilerimiz uzaktan eğitimlerine devam ediyor, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle her zaman pandemi kurallarına uygun olarak bu sürecinde toplumsal farkındalık ve duyarlılığımızı artırmaya yönelik çalışmaları gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızla ülkemizin dört bir yanında yüzlerce fidanı bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına toprakla buluşturdu. Korona virüs salgın sürecinin başından itibaren gecesini gündüzüne katarak emek veren, kendi ailelerinden, sağlıklarından fedakârlık yaparak çalışan sağlık çalışanlarımıza minnettarız, bu mücadele ederek hayatını kaybeden sağlık çalışanları unutmayacağız. Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.