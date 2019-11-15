Rektör Öztürk’ten Sungurlu ziyareti

Rektör Öztürk ilk olarak Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen’i ziyaret etti. Rektör Öztürk’e ziyaretinde Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer ve öğretim görevlileri eşlik etti.

Kaymakam Mitat Gözen ile bir süre görüşen Rektör Öztürk, daha sonra Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Sun-Ka ve Larton’u da ziyaret eden Rektör Öztürk, daha sonra Sungurlu Meslek Yüksekokulu kampüs alanında incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

(Haber Merkezi)