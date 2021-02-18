“Regaib, manevi iklimine girildiğinin habercisidir”

Başkan Şahiner mesajında, “18 Şubat Perşembe gecesini Cuma’ya bağlayan gece Regaip Kandili. Böylesi mübarek gece ve kandiller, insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran çok özel gecelerdir. Allah’a daha derin bir şükür imkânı bulacağımız bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı bu güzel günlerde başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hâkim olması için dua edelim. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat’la devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın ve İslam âleminin Regaip Kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)