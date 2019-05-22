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Refüje çarparak durabildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Refüje çarparak durabildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:59
Refüje çarparak durabildi

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Arifegazili Köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Kadir Akbulut yönetimindeki 06 GZ 084 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta sıkışan sürücü kaza yerine çağrılan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştı yerden çıkarıldı. Sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)

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