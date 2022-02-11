Randevu alan yaşlı ve engelliler evlerinde aşılarını yaptırıyor
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli kişilerin aşılarını evlerinde yapıyor.
Sungurlu 11.02.2022, 18:37
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Covid19 aşı hakkı bulunan yaşlı, yatağa bağımlı hasta ve engelli bireylerin aşıları İlçe Sağlık Müdürü Erman Zengin’in de katılımıyla görevli sağlık personelleri tarafından yapılıyor.
Evde aşı hizmetinden yararlanmak isteyen engelli ve yatağa bağımlı bireylerin İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü arayarak randevu oluşturmaları gerekiyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında randevusuz Covid19 aşısı yaptırılabileceği bildirildi.
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