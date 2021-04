Ramazan için yardım kampanyası başlatıldı

“İyilik seferberliğine elinden ve gönlünden geldiğince sen de katıl, evlere bereket dolsun” diyen Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, Ramazan ayının paylaşmanın, birlik olmanın, fakir fukaranın yaralarına derman olmanın ayı olduğunu da hatırlattı.

Her yıl coşku, sevinç ve heyecanla karşılanan Ramazan ayının bu yıl da pandemi nedeniyle buruk yaşanacağını belirten Şahiner, “Kalabalık iftar sofralarımız, çay eşliğinde yaptığımız uzun akşam sohbetleri gibi birçok Ramazan heyecanını yaşamıyoruz. İnşallah en kısa zaman da ülke ve dünya olarak bu günleri geride bırakarak eski günlerimize kavuşuruz. Umudumuzu kaybetmeden dua etmeye devam edeceğiz” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda iftar sofralarında ihtiyaç sahibi aileler ile gönülden gönüle bağ kuracaklarını ifade eden Abdulkadir Şahiner, “Gün Sungurlu’nun birlik ve beraberliğini gösterme günü. Gün, alanın alamayana, olanın olmayana destek olma günü. Her seferinde diyorum; ‘Biz büyük bir aileyiz’ Herkes Sungurlu’nun ne kadar yardımsever olduğunu bir kez daha görsün istiyorum. Bu Ramazan ayında da, zor zamanlar geçiren yardıma muhtaç insanlarımız var. Bu hemşehrilerimin iftarlarını, sahurlarını güzel yapmaları için bir katkımız olsun istiyorum” dedi.

Sungurlu Belediyesi olarak bu Ramazan her zamankinden fazla çalışarak daha çok ailemize ulaşmayı hedefliyoruz diyen Şahiner, “Belki aynı sofrada birlikte iftar yapamıyoruz ama gönülden kurduğumuz bağlarla ihtiyaç sahibi hemşerilerimizle ekmeğimizi paylaşacağız. Bu mübarek Ramazan ayında Sungurlulu hayırsever kardeşlerimizin desteklerini bekliyoruz. Zekat ve sadakalarınızı bu kardeşlerimiz için vermenizi istiyorum. Bereket ve mağfiret ayında birlikteliğimizi pekiştirelim. Gönülden kurduğumuz samimi bağlarla Sungurlumuza ve hemşerilerimize sahip çıkalım.İyilik seferberliğine elinden ve gönlünden geldiğince sen de katıl, evlere bereket dolsun!” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)