Pompalı tüfekli park kavgası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınlarında meydana gelen olayda, iddialara göre iki kişi arasında araç yeri park yeri yüzünden kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle bir kişi pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar yüzünden olay yerinde bulunan bir kişi kolundan yaralanırken, 3 araca da saçma isabet etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



