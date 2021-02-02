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Polisi kovaladığı araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde polisin kovaladığı bir araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 

Sungurlu 02.02.2021, 20:06
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Polisi kovaladığı araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde şüphelendiği aracı durdurmak istedi. M.K. ve S.U isimli şahısların bulunduğu araç 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Söz konusu aracı bir süre kovalayan polis, bir süre sonra durdurdu. 
Araçta yapılan arama a 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 

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