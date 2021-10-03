Personele maaş ödülü

Düzenlenen törende sel felaketinin yaşandığı Karadeniz Bölgesi’nde Sungurlu Belediyesi adına görev yapan Veysel Yeşerenoğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgesi de verilirken Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Şahiner, afetzede vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için canı gönülden çalışan personeli bir maaş ikramiye ile ödüllendirdiklerini ve kendisine teşekkür ettiklerini ifade etti.

(Haber Merkezi)

