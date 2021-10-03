Personele maaş ödülü
Çorum’un Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Şahiner, geçtiğimiz haftalarda Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinde afet bölgesinde fedakarca çalışan belediye personelini bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi.
Sungurlu 03.10.2021, 23:14
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Düzenlenen törende sel felaketinin yaşandığı Karadeniz Bölgesi’nde Sungurlu Belediyesi adına görev yapan Veysel Yeşerenoğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgesi de verilirken Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Şahiner, afetzede vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için canı gönülden çalışan personeli bir maaş ikramiye ile ödüllendirdiklerini ve kendisine teşekkür ettiklerini ifade etti.
(Haber Merkezi)
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