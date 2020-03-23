Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
83684
ALTIN
317.191
DOLAR
6.5993
STERLİN
7.6406
EURO
7.0554

Park halindeki araç alev topuna döndü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde gece saatlerine meydana gelen olayda araç içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Park halindeki araç alev topuna döndü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde gece saatlerine meydana gelen olayda araç içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

23 Mart 2020 Pazartesi 12:28
Park halindeki araç alev topuna döndü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gece saatlerine meydana gelen olayda araç içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre Sungurlu - Mahmatlı köy yolu üzerinde, yol kenarında park halinde duran bir araç bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev topuna döndü. Çevreden geçen sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Hurdaya dönen aracın içerisinde kimsenin olmaması ise faciayı önlerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

İlgili Haberler
Yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor
Yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor
İdlib için başlatılan yardım kampanyası sona erdi
İdlib için başlatılan yardım kampanyası sona erdi
Tanker tanker taşıyıp sokakları yıkıyorlar
Tanker tanker taşıyıp sokakları yıkıyorlar
Sungurlu Belediyesi’ne girişlerde ateş ölçümü uygulaması başladı
Sungurlu Belediyesi’ne girişlerde ateş ölçümü uygulaması başladı
"Evde kalın" çağrısı yaptı, 65 yaş ve üstüne toplu ulaşımı durdurdu
"Evde kalın" çağrısı yaptı, 65 yaş ve üstüne toplu ulaşımı durdurdu
Sungurlu’da nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması
Sungurlu’da nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim