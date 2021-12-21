Özel öğrenciler eğlendi
Sungurlu Belediyesi, Dünya Engelliler günü münasebetiyle özel ögrencilerin eğitim gördüğü Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğlence programı düzenledi. Programda doyasıya eğlenen özel öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Sungurlu 21.12.2021, 21:34
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Ziyarette hazır bulunan Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, “Sungurlu Belediyesi olarak herzaman engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
Öğrencilere ziyarette hediyeler de veren Sarıyüce, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Belediye olarak her zaman onların emrinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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