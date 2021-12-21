Özel öğrenciler eğlendi

Ziyarette hazır bulunan Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, “Sungurlu Belediyesi olarak herzaman engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öğrencilere ziyarette hediyeler de veren Sarıyüce, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Belediye olarak her zaman onların emrinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



(Haber Merkezi)

