Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Sungurlu Alparslan Türkeş Caddesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, H.K'nin (11) kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, hayati tehlikesi nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

(AA)

