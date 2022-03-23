Otomobilden fırladılar: 2 ölü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde savrulan otomobilden fırlayan iki kişi yaşamını yitirdi.
Sungurlu 23.03.2022, 00:27 23.03.2022, 01:52
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Kaza Bahçelievler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İhsan Köroğlu (30) yönetimindeki 19 SH 800 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçtan fırlayan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Cansever (36) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ömer Cansever'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilin sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Ölen iki arkadaşın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
(Yusuf ÇINAR)
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