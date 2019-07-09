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Otomobil tarlaya uçtu

Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir araç tarlaya düştü.

Otomobil tarlaya uçtu

Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir araç tarlaya düştü.

09 Temmuz 2019 Salı 21:27
Otomobil tarlaya uçtu

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu-Kızılırmak karayolu Çadırhöyük köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Sungurlu istikametinden Kızılırmak istikametine seyir halinde olan Ş.A. (49) isimli kadın sürücünün kullandığı araç seyir halinde iken sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu yoldan çıktı. Araç Yolun sağ tarafındaki tarlaya takla attı.

Kazada araç sürücüsü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı sürücü Kızılırmak Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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