Otomobil tarlaya devrildi : 1 yaralı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sungurlu 30.06.2022, 12:00
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Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Boğazkale karayolu İncesu Köyü yol ayrımında meydana geldi. Boğazkale’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Bünyamin Ç. Yönetimindeki 19 ACU 379 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaralıyı araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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